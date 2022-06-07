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Томичей приглашают на «День гирь» со спортивными дуэлями и баттлами по жонглированию

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В Томске 26 июня на стадионе «Политехник» пройдет фестиваль гиревого спорта «День гирь», в рамках которого состоятся соревнования среди команд фитнес-клубов, студенческих спортивных клубов.

Как сообщают в Томской региональной общественной организации «Федерация гиревого спорта», гостей мероприятия ждут показательные выступления профессиональных атлетов, баттлы по силовому жонглированию гирями, силовые конкурсы для зрителей. Кульминацией фестиваля станет массовая тренировка гиревиков из Томской, Кемеровской и Новосибирской областей и Алтайского края.

Во время проведения фестиваля специалисты и волонтёры Федерации будут информировать о бесплатных спортивных секциях для детей, а взрослые смогут получить консультацию по тренингу с гирями непосредственно в зоне разминки и провести тренировку.

Фестиваль пройдет под эгидой федерального проекта «Спорт — норма жизни» на средства президентского гранта.

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