Офтальмологи вытащили из глаза томича полуторасантиметровую скобу

6 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

В Томской областной клинической больнице оказали помощь 24-летнему томичу, который пострадал во время дачных работ, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Мужчина работал на даче строительным степлером, когда ему в глаз отлетела металлическая скоба длиной 1,5 сантиметра. Она травмировала склеру и роговицу глаза. Бригада "скорой" доставила пострадавшего в отделение офтальмологии, где ему провели экстренную операцию.

«Скоба вошла в центральную (оптическую) часть роговицы, прошла через всю ее толщу и вышла острым концом в склеру. Когда мужчина поступил в приемное отделение, он не мог открыть глаза, настолько ему мешал инородный предмет. В ходе операции стало понятно: острый конец скобы, который вышел через склеру, очень сильно задевал веко, поэтому пациент не мог открыть глаз», - рассказал оперировавший хирург, заведующий отделением офтальмологии Сергей Дмитриевич Маликов.

Операция выполнялась под общей анестезией около 40 минут. По словам заведующего отделением, пациенту повезло: инородное тело не задело хрусталик, стекловидное тело и радужку, в последствии он сможет видеть травмированным глазом.

В пресс-службе отмечают, что с началом теплых летних дней врачи-офтальмологи традиционно отмечают увеличение количества пациентов с подобными бытовыми травмами.

«Летом в сезон дачных и ремонтных работ часто к нам обращаются пациенты с травмами глаз. Например, при работе с болгаркой попадают в глаза окалины либо другие инородные тела, которые требуют срочного удаления. Если их не удалить, то развиваются конъюнктивиты и кератиты, вплоть до язвы роговицы. Советую – за какую бы работу на даче вы ни брались - наденьте защитные очки - это недорогой аксессуар, который продается в любом строительном магазине, поможет сохранить глаза», - заметил Сергей Дмитриевич.

При попадании в глаз инородного тела томичам рекомендуют обильно промыть глаз водой, закапать антибактериальные капли и незамедлительно обратиться в кабинет неотложной помощи.

Кабинет неотложной офтальмологической помощи ТОКБ работает круглосуточно. Он находится по адресу улица Ивана Черных, 96 (вход слева от приемного покоя). При обращении в кабинет необходимо иметь при себе документ удостоверяющий личность паспорт и полис ОМС. При обращении с детьми необходимо предоставить свидетельство о рождении ребёнка и документ, подтверждающий личность законного представителя.

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