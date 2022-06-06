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Томичей приглашают на бесплатные экскурсии в День города

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Завтра, 7 июня, томичей ждут две бесплатные обзорные экскурсии, приуроченные к Дню города, сообщает пресс-служба мэрии.

Мероприятия проведет Туристский информационный центр. Прогулка с гидом охватывает территорию Ново-Соборной и Городского сада. Участники узнают историю и легенды центральной площади Томска и старейшего из действующих парков, их значение для города и судьбы известных томичей, связанные с ними.

Экскурсии пройдут без предварительной записи, мероприятия стартуют от арки Городского сада в 12.00 и в 15.00.

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