Вертодром «Томск Авиа» выкупил хранилище ГСМ «Промавиасервиса» в вахтовом поселке в Томской области за 400 млн рублей

3 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области/ из архива издания

Конкурсный управляющий ООО «Промавиасервис» Вера Дорошук заключила с ООО «Вертодром «Томск Авиа» договор о купле-продаже хранилища ГСМ в вахтовом поселке Пионерный (Каргасокский район Томской области), сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве («Федресурс»).

Согласно сообщению с «Федресурса», сумма продажи нежилого здания общей площадью 67,7 кв.м составила 391,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в марте конкурсный управляющий ООО «Промавиасервис» выставила на торги посредством публичного предложения пять аэродромов, а также имущественный комплекс компании.

Заявление о банкротстве «Промавиасервиса» было подано еще в июне 2015 года, затем суд прекращал и возобновлял производство, неоднократно продлевал сроки рассмотрения. Наблюдение суд ввел в декабре 2017 года. Конкурсное производство в отношении ООО было открыто в 2018 году.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ранее вертодром «Томск Авиа» принадлежал дочерней компании «Промавиасервиса» — ООО «Авиакомпания «Томск Авиа». В 2016 году при банкротстве авиакомпании 99% УК вертодрома было продано ООО «Промавиасервис».

Генеральным директором вертодрома «Томск Авиа» является Сергей Горохов, который рынее был гендиректором ООО «Авиакомпания «Томск Авиа» и ООО «Промавиасервис». Бенефициар вертодрома — Виктор Дубровский.

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