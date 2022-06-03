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Томича выселили из квартиры за самовольную реконструкцию, угрожающую другим жильцам дома

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В Томске судебные приставы «выселили» владельца жилья в многоквартирном доме. Причиной стал тот факт, что мужчина провел самовольную реконструкцию, после чего помещение стало представлять угрозу для других жильцов здания, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Томич оформил квартиру в собственность сына, уехавшего на учебу в Москву. Затем он превратил некогда жилое помещение в несколько офисных. Также он самовольно соорудил подвал, для чего вывез из-под двухэтажного дома несколько КамАЗов грунта.

Соседи пожаловались в мэрию, которая в итоге выступила истцом по делу о приведении квартиры в первоначальное состояние. Суд удовлетворил иск, однако, согласно закону, ответчиком являлся не инициатор переустройства помещений, а собственник недвижимости. Таким образом должником оказался студент, проживающий в Москве. Он стремился исполнить решение суда, но этому всячески мешал отец.

К кардинальному изменению ситуации должника подтолкнула принудительная мера. Молодому человеку в образовательных целях необходимо было выехать за границу, но сотрудник отделения судебных приставов по Советскому району вынесла запрет на выезд за пределы РФ. В итоге должник подал в суд иск о выселении отца, который фактически проживал в опасной для всего дома квартире.

После вынесения судебного решения в пользу сына мужчину выселили в принудительном порядке, а должник нанял бригаду, которая привела квартиру в первоначальное состояние в соответствии с проектом производства работ, включая засыпку подвала и усиление фундамента. В итоге, помещение больше не представляет опасности для жильцов.

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