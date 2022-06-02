Менее 60 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области
2 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: engin akyurt on Unsplash
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 55 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 51 человека. 16 заболевших госпитализированы.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрирован 131 641 случай заболевания коронавирусом. 129 707 заболевших выздоровели. 842 скончались.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор»
Тэги/темы: