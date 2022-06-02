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Менее 60 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 55 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 51 человека. 16 заболевших госпитализированы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрирован 131 641 случай заболевания коронавирусом. 129 707 заболевших выздоровели. 842 скончались.

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