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Площадки для электросамокатов оборудуют в Томске

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В Томске начались работы по созданию специальных площадок для парковки электросамокатов. Их пометят знаками и дорожной разметкой.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, соответствующее решение было принято в связи с хаотичной парковкой самокатов на тротуарах, вблизи перекрестков и проезжей части.

«Мы уже несколько раз встречались с представителями компании Whoosh, также не раз проводили совместные встречи с сотрудниками ГИБДД и приняли решение, что для самокатов должны быть оборудованы специализированные парковочные площадки, помеченные знаком и дорожной разметкой», — объяснил заммэра по благоустройству Вячеслав Черноус.

Приложение для использование электросамокатов будет запрограммировано так, что если после использования самокат не будет размещен на спецплощадке, то у пользователя продолжится списание денег за аренду.

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