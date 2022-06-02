Вот и лето пришло: в июне видеосервис Wink зовет в кинопутешествие во времени и пространстве

2 июня 2022 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

В первый месяц лета видеосервис Wink покажет кинопремьеры, которые помогут настроиться на долгожданный отдых, научат ценить каждый момент и напомнят о героическом прошлом страны.

Семейная комедия «Артек. Большое путешествие» (6+) рассказывает о четверых ребятах, которые приезжают на смену в знаменитый «Артек», волшебство переносит их на 30 лет назад — в 1988 год, где среди ровесников они встречают и своих будущих родителей. Фильм стартует с 4 июня.

В более серьезное прошлое зрителей перенесет военная драма «1941. Крылья над Берлином» (12+). Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о событиях августа 1941 года, когда летчики авиационного полка Балтийского флота совершили первую с начала Великой Отечественной войны бомбардировку столицы фашистской Германии. Фильм уже открыт для подписчиков Wink.

Американская фантастическая комедия «Всё везде и сразу» (18+) рассказывает о живущей в Америке китаянки Эвелин (Мишель Йео), которая внезапно узнает о существовании альтернативных версий себя в других измерениях. Головокружительным автостопом по мультивселенной в Wink можно будет промчаться с 8 июня.

Герой социальной драмы «Нелегал» (18+) тоже путешествует из одного мира в другой — из Киргизии в Якутию. В центре сюжета молодой мигрант Нурбек (Эржан Даулетбеков), который без документов и денег добирается из Бишкека до Якутска, где берется за любую работу. Присоединиться к нему в подписке Wink можно будет с 12 июня.

В американском криминальном боевике «Отряд „Призрак“» (18+) зрители увидят Брюса Уиллиса в роли антигероя. Коррумпированному шефу полиции Элстону, которого он играет, противостоит бывший военный, командир расформированного спецотряда Коннер Конноли (Кевин Диллон). Жизнь Конноли по-прежнему похожа на горячую точку — он должен местному мафиози, и у него всего день, чтобы собрать своих сослуживцев, найти деньги и обменять их на похищенную жену. Фильм доступен подписчикам Wink с 12 июня.

Две следующих премьеры расскажут о нелегкой жизни киллеров, испытывающих проблемы с памятью. В российском сериале «Киллер» (16+), показ которого в Wink стартует 15 июня, главный герой — бывший полицейский Иван (Александр Устюгов) — выбирает криминальную профессию не по своей воле. Отсидев шесть лет в тюрьме по ложному обвинению, он выходит на свободу и намерен поквитаться с тем, кто его подставил. Ему приходится взяться за заказное убийство, но после аварии он теряет память.

Американский боевик «Флешбэк» (18+) с Лиамом Нисоном в роли профессионального киллера и Моникой Беллуччи в роли преступной бизнес-леди — это история о том, что никогда не поздно перейти на сторону добра. Алексу Льюису, герою Нисона, уже непросто делать свое дело: он страдает болезнью Альцгеймера. Борясь с провалами памяти, он берется за очередной контракт на двойное убийство. Пользователям видеосервиса Wink фильм доступен по подписке с 21 июня.

Мультипликационный фильм «Золушка и тайна волшебного камня» (6+) показывает классическую историю с другого ракурса. Золушка теперь не только легко постоит за себя, но и выручит из беды того, кто обычно должен спасать других. Это продолжение мультфильма «Золушка и заколдованный принц», который вышел в 2018 году. Узнать, чем закончилась эта волшебная история, подписчики смогут с 25 июня.

Даты цифровых премьер в видеосервисе Wink могут быть изменены по инициативе правообладателей.

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