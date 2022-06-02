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Новые возможности виртуальной телефонии «Ростелекома» на выгодных условиях

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«Ростелеком» в Сибири расширил возможности услуги «Виртуальная АТС»: теперь в сервисе доступны для подключения номера любых операторов.

Теперь пользователи могут расширить коммуникации с клиентами и сохранить контакты, используя привычные телефонные номера. При этом дополнительные функции, которые уже подключены у абонентов, сохранятся. Это, например, запись разговоров, аналитика речи и голосовая почта. Для желающих оценить это цифровое решение федеральный провайдер продлил действие специального предложения, благодаря которому подключить услуги виртуальной телефонии до конца июня 2022 года можно за один рубль на 30 дней.

«Виртуальная АТС» — это облачное решение, которое работает через интернет, поэтому не требует дополнительных затрат. Сервис позволяет распределить входящие вызовы между сотрудниками, в том числе и при организации удаленной работы, а набор дополнительных полезных функций помогает упростить текущую офисную рутину и повысить качество обслуживания клиентов.

«Преимущество нашей виртуальной телефонии в том, что решение подходит и небольшим компаниям, и крупным корпорациям. При необходимости сервис можно масштабировать, наполнять дополнительными функциями, настраивать подходящие сценарии работы. Но неизменным останется одно: стабильное качество связи и удобство управления услугой в личном кабинете», — уточнил Вячеслав Куц, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами региона «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Услуга «Виртуальная АТС» — одно из самых востребованных облачных решений «Ростелекома» для бизнеса, доступное более чем в 500 городах России. На базе сервиса возможна организация виртуального контакт-центра, с помощью которого легко формировать очереди, распределять звонки, работать со списком VIP-абонентов, а также просматривать статистику и отчеты в реальном времени.

Подробные условия подключения сервиса и параметры специальных предложений доступны на сайте «Ростелекома».

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