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Томский тяжелоатлет привез «золото» с всероссийских соревнований

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Спортсмен из Томской области Дмитрий Стрига стал лучшим на всероссийском турнире по тяжелой атлетике «Янтарная штанга», который проходил в Калининграде.

Как уточняют в пресс-службе регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, в турнире приняли участие тяжелоатлеты из Калининградской, Московской, Владимирской, Томской, Ленинградской областей.

Мастер спорта России, спортсмен Томской областной спортивной школы олимпийского резерва, магистрант Томского государственного педагогического университета Дмитрий Стрига стал первым в весовой категории 81 килограмм. Результат Дмитрия составил 140 кг в рывке, 150 кг в толчке и 290 кг в двоеборье.

Спортсмен тренируется под руководством Александра Большого.

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