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Врио губернатора Томской области Мазур вошел в предварительный список кандидатов «Единой России» на выборы главы региона

Выборы, Томские новости, выборы губернатор политика назначение единая Россия Врио губернатора Томской области Мазур вошел в предварительный список кандидатов «Единой России» на выборы главы региона

Томское региональное отделение «Единой России» сформировало список лиц, среди которых будет выбран кандидат на выборы губернатора Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на и.о. секретаря реготделения партии Владимира Кравченко.

«На основании устава президиум решил провести предварительное голосование для последующего выдвижения от партии „Единая Россия“ кандидатом на должность губернатора Томской области с участием Виктора Кресса, Владимира Мазура, Ивана Пушкарева, Виктора Рулевского», — сказал Кравченко.

Так, на предварительном голосовании конкуренцию врио губернатора Мазуру составят экс-губернатор региона Кресс, ректор Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) Рулевский и гендиректор Томского электромеханического завода (ТЭМЗ) Пушкарев.

Как сообщалось, 10 мая глава Томской области Сергей Жвачкин подал в отставку. Президент РФ Владимир Путин назначил врио главы региона заместителя начальника управления президента РФ по внутренней политике Мазура. Он был представлен в новой должности на внеочередном собрании Законодательной думы Томской области 12 мая.

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