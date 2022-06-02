В субботу в Томске на 6 часов перекроют движение по пер. Нахановича
2 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев/ из архива издания
В субботу, 4 июня, в Томске временно перекроют движение по пер. Нахановича на участке от пр. Ленина до пл. Конной, сообщает пресс-служба мэрии.
Ограничение связано с проведением фестиваля детского творчества «Детский Арбат», организованного Томским областным художественным музеем.
Томичей просят учитывать перекрытие при планировании маршрута движение в указанный промежуток времени.
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