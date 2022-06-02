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В субботу в Томске на 6 часов перекроют движение по пер. Нахановича

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В субботу, 4 июня, в Томске временно перекроют движение по пер. Нахановича на участке от пр. Ленина до пл. Конной, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение связано с проведением фестиваля детского творчества «Детский Арбат», организованного Томским областным художественным музеем.

Томичей просят учитывать перекрытие при планировании маршрута движение в указанный промежуток времени.

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