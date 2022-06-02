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Борцы из Томской области привезли две награды с всероссийских соревнований

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Двое спортсменов из Томской области стали обладателями медалей всероссийского турнира по спортивной борьбе «Кубок мэра города Хабаровска», сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

В состязаниях приняли участие около 200 спортсменов в возрасте до 21 года из разных регионов РФ. В весовой категории 60 килограммов лучшим стал Никита Разумов, который представляет Томскую областную школу олимпийского резерва и новосибирский клуб «Первомаец». К турниру борца подготовил Евгений Воропаев.

Второе место у северчанина Кирилла Зейвальда, выступавшего в весе 87 килограммов. Спортсмен тренируется под руководством Олега Ерошкина на базе детско-юношеской спортивной школы «Янтарь».

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