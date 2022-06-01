Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области

Томский Обзор / Фото: 1 июня 2022 // Фото: unsplash.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 45 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.



Контрольные тесты подтвердили выздоровление 41 человека. 30 заболевших госпитализированы. Один заболевший скончался.



С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 131 586 случаев заболевания коронавирусом. 129 656 заболевших выздоровели. 842 скончались.



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