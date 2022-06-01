Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области
1 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: unsplash.com
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 45 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 41 человека. 30 заболевших госпитализированы. Один заболевший скончался.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 131 586 случаев заболевания коронавирусом. 129 656 заболевших выздоровели. 842 скончались.
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