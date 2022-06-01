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Томский «Сибкабель» увеличит выпуск проводов для двигателей подвижного состава за счет нового оборудования

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АО «Сибкабель» (Томск, входит в холдинг «Кабельный альянс», ХКА) установило две новые линии для изготовления обмоточных проводов со стекловолокнистой изоляцией, которые позволят увеличить выпуск проводов для двигателей подвижного состава до 150 тонн в месяц, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ХКА.

«За счет современной конструкции обмотчика нити ложатся на жилу ровнее и плотнее. Это повышает качество изоляции и уменьшает размер готового изделия. Чем меньше толщина изоляции, тем больше заполняемость статоров двигателей. Благодаря этому увеличивается мощность электрических машин», — приводятся в сообщении слова начальника эмальобмоточного производства Григория Дзюбаня.

Новые линии установлены дополнительно к действующим шести машинам в цехе эмальобмоточного производства. Современное оборудование полностью автоматизировано: регулируются скорость и шаг наложения стекловолоконных нитей и температура в печах, что позволяет тщательнее контролировать технологический процесс.

«Новое оборудование производит наложение более тонкой стекловолокнистой изоляции до 0,1 мм, что расширяет ассортимент и рынок сбыта продукции», — отмечает пресс-служба.

Готовое изделие способно выдерживать рабочую температуру до 200 градусов по Цельсию.

«Благодаря масштабной инвестиционной программе модернизации завод пополняет собственные мощности современным оборудованием, увеличивая объемы производства, расширяя номенклатурный ряд и обеспечивая потребности рынка. Ежегодно в развитие производственной площадки завод инвестирует порядка 450-500 млн рублей», — приводятся в сообщении слова директора «Сибкабеля» Алексея Жужина.

АО «Сибкабель» производит свыше 45 тыс. маркоразмеров кабельно-проводниковой продукции, специализируется на выпуске общепромышленных кабелей, а также специализированных кабелей для нужд нефтегазовых, горнорудных, транспортных и иных компаний. Согласно отчетности «Сибкабеля», по данным на 1 апреля 2022 года 70,75% уставного капитала принадлежат ОАО «УГМК», 24,13% — кипрской Reddleport Holdings Ltd.

ХКА объединяет АО «Сибкабель», ПАО «НИКИ» (оба — Томск), АО «Электрокабель» Кольчугинский завод» (Владимирская область), АО «Уралкабель» (Екатеринбург).

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