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Томские дзюдоистки привезли «золото» и «серебро» чемпионата Сибири

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Томские спортсменки стали обладательницами медалей чемпионата Сибирского федерального округа по дзюдо, который прошел в городе Кемерово, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

В турнире приняли участие 125 спортсменов из 10 регионов Сибири. Томскую область представляли воспитанницы спортивного клуба «Сибирь» Александра Аскарова и Стелла Хачатурян. Обе спортсменки боролись в весовой категории до 70 килограммов.

В результате Александра стала обладательницей золотой медали, а Стелла стала второй. Дзюдоистки тренируются под руководством Дениса Некрасова.

Также по итогам турнира обе девушки выиграли путевки на чемпионат России по дзюдо, который пройдет с 5 по 10 октября в Екатеринбурге.

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