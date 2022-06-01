Томские дзюдоистки привезли «золото» и «серебро» чемпионата Сибири

Томский Обзор / Фото: 1 июня 2022 // Фото: depms.ru

Томские спортсменки стали обладательницами медалей чемпионата Сибирского федерального округа по дзюдо, который прошел в городе Кемерово, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

В турнире приняли участие 125 спортсменов из 10 регионов Сибири. Томскую область представляли воспитанницы спортивного клуба «Сибирь» Александра Аскарова и Стелла Хачатурян. Обе спортсменки боролись в весовой категории до 70 килограммов.

В результате Александра стала обладательницей золотой медали, а Стелла стала второй. Дзюдоистки тренируются под руководством Дениса Некрасова.

Также по итогам турнира обе девушки выиграли путевки на чемпионат России по дзюдо, который пройдет с 5 по 10 октября в Екатеринбурге.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: