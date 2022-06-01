Томский аэропорт «Богашево» закрыт до 8 июня из-за реконструкции ВПП

1 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Нейзлер/ из архива издания

В Томске закрыли с 1 по 8 июня аэропорт «Богашево» в связи с реконструкцией взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

«До 8 июня аэропорт полностью закрыт, а с 9 по 18 июня рейсы будут осуществляться на укороченной полосе» — сказали в пресс-службе.

Согласно расписанию воздушной гавани, с 9 по 18 июня из «Богашево» будут выполняться рейсы только в Новосибирск, Красноярск, Стрежевой, Нижневартовск и Сургут. С 19 июня аэропорт продолжит работу без ограничений для пассажиров

Ранее сообщалось, что генподрядчиком реконструкции ВПП выступает ЗАО «Строительное управление Томской домостроительной компании». Стоимость работ — 2,81 млрд рублей. Согласно контракту, компании к ноябрю 2022 года необходимо оснастить взлетно-посадочную полосу аэропорта новым искусственным покрытием и водосточно-дренажной системой, построить очистные сооружения, аварийную поисково-спасательную станцию и периметровое ограждение воздушной гавани с техническими средствами охраны.

«Богашево» имеет одну асфальтобетонную ВПП класса «B». В настоящее время аэропорт сотрудничает с десятью российскими авиакомпаниями, которые обслуживают рейсы по 12 направлениям внутри страны. Воздушной гаванью управляет ООО «Аэропорт Томск», совладельцами которого являются холдинг «Новапорт» (74,92%) и департамент по управлению госсобственностью Томской области (25,08%).

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: