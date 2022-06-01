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В Томской области выходцы из Центральной Азии и Закавказья заключали фиктивные браки, чтобы остаться в РФ

Криминал, Томские новости, миграция вид на жительство брак мигранты эмиграция В Томской области выходцы из Центральной Азии и Закавказья заключали фиктивные браки, чтобы остаться в РФ

В Томской области пресекли деятельность организованной группы, которая занималась организацией незаконного пребывания иностранцев в регионе, сообщает пресс-служб регионального УФСБ.

Как выяснилось, фигуранты организовали незаконный канал миграции и легализации выходцев из стран Центральной Азии и Закавказья на территории России. С иностранцами заключали фиктивные браки для получения разрешений на временное проживание и гражданства РФ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация группой лиц по предварительному сговору незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации). Теперь фигурантам грозит до семи лет колонии.

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