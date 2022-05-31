Открытие главного томского пляжа переносится

Пляж на Семейкином острове в Томске откроется для посещения 11 июня, а не 4 июня, как планировалось ранее.

В пресс-службе мэрии отмечают, что перенос связан с погодными условиями. Сейчас на пляже проводятся благоустроительные работы. Сотрудники Всероссийского общества спасения на водах уже произвели очистку дна в акватории пляжа.

Кроме того, на пляже установят кабинки для переодевания и стационарный туалет. Также томичи смогут бесплатно воспользоваться лежаками и зонтами. Для безопасности отдыхающих на пляже будут дежурить спасатели и медицинский работник. Общественный порядок будет обеспечен частным охранным предприятием.

Решение о возможности купания будет принято после получения результатов исследований, которые проведут специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии в Томской области».

Для посетителей пляжа в сезон будут проводиться различные культурные и спортивные мероприятия.

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