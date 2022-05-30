В Томске до 10 июня ограничили движение по ул. Сибирской
30 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: Will Porada on Unsplash
Сегодня, 30 мая, в Томске ограничили движение по ул. Сибирской, сообщает пресс-служба мэрии.
Ограничение коснется одной полосы улицы на участке от пр. Комсомольского до здания по ул. Сибирской, 56. Предполагается, что оно продлится до 23.00 пятницы, 10 июня. В это время бригады «Томскводоканала» будут устранять аварийную ситуацию на водопроводной линии Ду 630 мм.
В этот период на участке ул. Сибирская будет действовать временная схема движения транспорта, установлены соответствующие дорожные знаки.
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