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Менее 40 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 35 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 39 человек. 9 заболевших госпитализированы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 131 502 случаев заболевания коронавирусом. 129 582 заболевших выздоровели. 841 скончался.

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