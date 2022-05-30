Менее 40 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области
30 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: unsplash.com
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 35 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 39 человек. 9 заболевших госпитализированы.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 131 502 случаев заболевания коронавирусом. 129 582 заболевших выздоровели. 841 скончался.
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