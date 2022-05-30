ФК «Томь» не будет финансироваться из бюджета Томской области, но власти помогут в работе со спонсорами — врио губернатора

30 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина/ из архива издания

Врио губернатора Томской области Владимир Мазур пообещал поддержать футбольный клуб «Томь», выступающий в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), но исключил вариант финансирования команды из областного бюджета, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

В понедельник в своем телеграм-канале Мазур сообщил, что направил письмо о поддержке «Томи» в Российский футбольный союз. Данное письмо необходимо для получения лицензии на следующий сезон.

«На что хочу обратить внимание. О финансировании клуба из бюджета речь не идет, не может и не будет идти. Такой вариант я даже не рассматриваю. Только спонсорская поддержка, и это задача как администрации (региона — прим.ред.), так и руководства футбольного клуба», — говорится в сообщении.

Мазур подчеркнул, что судьба клуба «зависит от самой команды, ее игры и побед».

ФК «Томь» по итогам прошедшего сезона заняла 14 место в первенстве ФНЛ, сохранив прописку во втором по силе дивизионе России.

«Томь» традиционно финансируется «Газпромом» и «Гапром нефтью», переговоры о выделении средств ежегодно вел губернатор Томской области и президент клуба Сергей Жвачкин, который 10 мая 2022 года ушел в отставку.

12 мая Мазура на внеочередном собрании Законодательной думы Томской области представили в качестве врио главы региона.

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