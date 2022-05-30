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В Томске появится ассамбляж, посвященный истории района Болота

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Вчера, 29 мая, во дворе томского Дома искусств стартовали работы по оформлению ассамбляжа, рассказывающего историю Болота — района Томска, расположенного между Воскресенской горой и рекой Ушайкой.

Как сообщает пресс-служба администрации города, на трехмерной композиции будут изображены портреты знаменитого писателя Вячеслава Шишкова, а также известного томского врача и политика Алексея Макушина. Кроме того, в ассамбляже будут представлены известные томские здания, расположенные в районе Болото.

«В администрацию Томска с идеей создания ассамбляжа обратилась инициативная группа, возглавляемая Ириной Франк. Ранее общественная организация „Энергия мечты“ получила грант Президентского фонда культурных инициатив в размере почти полмиллиона рублей на реализацию проекта по популяризации одного из достопримечательных мест Томска — исторического района Болото. Мэрия проект поддержала, согласовав размещение граффити возле Дома искусств», — говорится в сообщении.

Также организаторы планируют разработать экскурсионный маршрут по историческом центру. Летом и осенью по нему будут проводится бесплатные прогулки с гидом.

В Томске уже есть один ассамбляж, расположенный на территории Томского государственного университета. Композицию из ДВП и фанеры, выполненную в рамках паблик-арт фестиваля «мУкА.Склады искусства», расписал томский художник Илья Маломощенко.

Ассамбляж (фр. assemblage — соединение, сборка, монтаж) — вид произведения современного искусства, или артефакт, представляющий собой трехмерную композицию, составленную из каких-либо предметов утилитарного назначения или их деталей.

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