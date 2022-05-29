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Еще двое скончались от коронавируса в Томской области

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус инфекция заболевание пандемия уровень заболеваемости Еще двое скончались от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 40 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 43 человек. 12 заболевших госпитализированы. 2 заболевших скончались.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 131 467 случаев заболевания коронавирусом. 129 543 заболевших выздоровели. 841 скончался.

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