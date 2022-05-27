«КрасАвиа» в июле добавит дополнительный рейс из Стрежевого в Томск

27 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая/ из архива издания

«КрасАвиа» в июле добавит дополнительный рейс из Стрежевого в Томск

Авиакомпания «Красавиа» с июля увеличит количество рейсов по маршруту Стрежевой — Томск до четырех в неделю, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

«Рейсы будут выполняться по четвергам. Пока продажи открыты только на июль, однако, уже прорабатывается вопрос по рейсам в августе», — сказал собеседник агентства.

Согласно расписанию томского аэропорта «Богашево», в настоящее «Красавиа» выполняет рейсы Томск-Стрежевой три раза в неделю по средам, пятницам и воскресеньям. Полеты осуществляются на самолетах ATR-42.

Вместе с тем мэр Стрежевого Валерий Дениченко в своем телеграм-канале сообщил, что в ближайшее время максимальная стоимость билета из Стрежевого до Томска снизится с 24 тыс. рублей до 15 тыс. рублей.

«Переговоры еще ведутся. Возможно, ценник опустится чуть больше. Наше предложение — вернуться к единому тарифу, как это было раньше. Естественно с льготными билетами для пенсионеров и молодежи», — говорится в сообщении.

Кроме того, по словам Дениченко, власти Томской области направили предложения двум авиакомпаниям для организации полетов из Стрежевого в Новосибирск.

Стрежевой — самый северный город Томской области, расположен в 970 км от областного центра, граничит на северо-западе с Нижневартовским районом Ханты-Мансийского автономного округа. Аэропорт «Стрежевой» обслуживает пассажиропоток одноименного города. На сегодняшний день регулярные рейсы в Стрежевой выполняются только из Томска.

АО «КрасАвиа» создано в 2007 году на базе ГП «Эвенкия-Авиа» и является единственной государственной авиакомпанией в Красноярском крае. В настоящее время авиапарк предприятия состоит из самолетов АTR-72, АТR-42, Як-42, Ан-24, Ан-26, L-410, а также вертолетов Ми-8 разных модификаций. По данным Росавиации, в 2021 году «КрасАвиа» перевезла 305,9 тыс. пассажиров, что вдвое больше показателя 2020 года.

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