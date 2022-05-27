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Мэр Томска Кляйн останется под домашним арестом на период следствия по новому делу

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Кировский районный суд Томска удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения по новому делу в отношении мэра Ивана Кляйна, которого в конце 2021 года приговорили к двум годам заключения по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на адвоката мэра Марину Вихлянцеву.

«Ивану Григорьевичу Кляйну избрали меру пресечения в виде домашнего ареста с содержанием в НИИ онкологии томского НИМЦ до 26 июля», — сказала Вихлянцева.

Как сообщалось, мэра Томска обвиняли в двух эпизодах превышения должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. В середине ноября 2020 года его арестовали, а затем временно отстранили от должности. В конце февраля 2021 года Кляйну сделали операцию, в марте перевели из СИЗО под домашний арест с пребыванием в медучреждении. В апреле градоначальник перенес вторую операцию.

26 мая адвокат Лариса Шейфер сообщила, что он завершил лечение в стационаре, а на следующий день суд удовлетворил ходатайство защиты об изменении места содержания под домашним арестом с медучреждения на квартиру.

Рассмотрение дела мэра по существу началось в Советском районном суде Томска 8 апреля 2021 года. В конце декабря 2021 года суд приговорил его к 2 годам колонии общего режима, переквалифицировав два эпизода со ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий) на ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В январе 2022 года адвокаты и прокуратура обжаловали приговор.

В апреле по решению суда Кляйну изменили меру пресечения с ареста на домашний арест с содержанием в медучреждении. Рассмотрение жалоб на приговор запланировано на 6 июня.

26 мая стало известно, что он стал фигурантом нового дела по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления), связанного с ремонтом дороги на улице Большая Подгорная. Следствие ходатайствовало о домашнем аресте Кляйна.

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