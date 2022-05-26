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Томских школьников приглашают на экскурсию-квест по городу

Томские новости, интересные факты мероприятия квест прогулки по городу Томских школьников приглашают на экскурсию-квест по городу

В Томске пройдет квест-экскурсия по города «В поисках клада купца Богатова», участники которой пройдут по историческим части города, где будут разгадывать загадки и узнавать интересные факты.

Как сообщают организаторы, экскурсия начинается с того, что в руки кладоискателей попадает отрывок старинной карты Томска и зашифрованное письмо из архива от некого купца Богатова. Далее дети, под руководством ведущих, отправляются на поиски.

«В игровом формате дети с экскурсоводом пройдут по исторической части Томска — от Воскресенской горы до пассажа Второва и бывшей Базарной площади. На каждом этапе участники будут находить подсказки, ведущие к следующему этапу маршрута. Также дети будут разгадывать загадки и узнавать интересные факты о городе, в котором живут», — говорится в сообщении.

Длительность экскурсии 1,5 — 2 часа. Стоимость для детей: 450 рублей, для взрослых (сопровождающих) — бесплатно.

Чтобы принять участие в квесте-экскурсии необходимо оставить заявку по телефону 8-923-424-11-01.

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