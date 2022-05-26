Осужденному мэру Томска предъявили еще одно обвинение

26 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак/ из архива издания

Сегодня, 26 мая, осужденному мэру Томска Ивану Кляну предъявили новое обвинение. Его подозревают в том, что они отдал распоряжение принять работы, выполненные с отклонениями.

Как уточняют адвокаты градоначальника, по словам следователей, обвиняемый дал указание начальнику департамента дорожной деятельности и благоустройства Сергею Аушеву о приемке работ по ремонту дорожного полотна, зная, что они были выполнены с отклонениями от нормативов.

«Стоит отметить, схожесть четвертого по счету уголовного дела в отношении томского мэра с первыми тремя. Во-первых, обвинение строится на показаниях одного лица, находящегося под следствием продолжительное время. Во вторых, обвинение основано именно на устных показаниях такого свидетеля, никаких иных доказательств самого факта якобы преступных действий И.Г.Кляйна, нет. Для защиты очевиден факт того, что после 1,5 лет проведения следственных мероприятий в отношении Сергея Аушева, он оговаривает Ивана Кляйна», — сообщают адвокаты Кляйна в Telegram-канале.

Как сообщалось, мэра Томска обвиняли в двух эпизодах превышения должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. В середине ноября 2020 года его арестовали, а затем временно отстранили от должности. В конце февраля 2021 года Кляйну сделали операцию, в марте перевели из СИЗО под домашний арест с пребыванием в медучреждении. В апреле градоначальник перенес вторую операцию.

26 мая адвокат Лариса Шейфер сообщила, что он завершил лечение в стационаре, а на следующий день суд удовлетворил ходатайство защиты об изменении места содержания под домашним арестом с медучреждения на квартиру.

Рассмотрение дела мэра по существу началось в Советском районном суде Томска 8 апреля 2021 года. В конце декабря прокуратура попросила суд приговорить его к пяти годам заключения, сторона защиты — полностью оправдать.

В конце декабря 2021 года Советский районный суд Томска приговорил Кляйна к 2 годам колонии общего режима, переквалифицировав два эпизода в деле мэра со ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий) на ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В январе 2022 года адвокаты и прокуратура обжаловали приговор.

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