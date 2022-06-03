Diana Sur и квартет Алексея Подымкина выступят в Томске
В четверг, 9 июня, в томском джаз-кафе Underground выступит Diana Sur и квартет Алексея Подымкина.
Как уточняют организаторы, мероприятие пройдет в рамках Межрегионального альп-арт фестиваля «Сибирский перекресток».
«Диана Сур — самобытная вокалистка с запоминающимся тембром и ярким образом. Представитель эстрадно-джазовой сцены, участник и финалистка международных и всероссийских конкурсов», — рассказывает создатель и бессменный руководитель джаз-кафе Underground Олег Усенко.
В аккомпанирующий состав музыкантов вошли звёзды российской джазовой сцены:
- Алексей Подымкин, рояль;
- Николай Куликов, гитара;
- Владимир Кольцов-Крутов, контрабас;
- Алексей Беккер, барабаны.
В программе концерта томичей ждут пьесы из золотого репертуара выдающихся джазовых и эстрадных вокалистов в аранжировках участников ансамбля, а также синтез Jazz&Soul направлений на английском, испанском, португальском и итальянском языках.
Стоимость билетов: 1250 руб. в основном зале, 350 руб. в прилегающих залах. Приобрести их можно здесь.
Мероприятие организовано Международным культурно-просветительским центром ТУСУР.
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