Томичей приглашают послушать бразильскую босанову

Томский Обзор / Фото: 2 июня 2022 // Фото: jazzcafe.tusur.ru

В среду, 8 июня, в томском джаз-кафе Underground в рамках Межрегионального альп-арт Фестиваля «Сибирский перекресток» состоится концерт Романа Ланкина Сергея Шитова.

Роман Ланкин хорошо известен томским любителям авторской песни, джаза и латиноамериканской музыки. Он поёт на русском, португальском и английском языках.

«По профессии Роман юрист, увлечённый путешественник, страстный поклонник бразильской музыки, из которой Роман предпочитает bossa nova — уникальный стиль, возникший в конце 50-х и представляющий собой синтез национального фольклора и джаза», — сообщает создатель и бессменный руководитель джаз-кафе Underground Олег Усенко.

Также в концерте примет участие «Король московского кларнета», «Золотой кларнет России» Сергей Шитов.

Гостей вечера ждет классическая и современная авторская песня, поэзия, бразильская босанова, импровизации и экспромты.

Стоимость билетов: 950 руб. в основном зале, 350 руб. в прилегающих залах. Приобрести их можно здесь.

Мероприятие организовано Международным культурно-просветительским центром ТУСУР.

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