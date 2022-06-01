Томичей приглашают на концерт эстрадно-джазового оркестра Exclusive
1 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: jazzcafe.tusur.ru/
Новосибирский эстрадно-джазовый оркестр Exclusive выступит в томском джаз-кафе Underground 4 июня.
Как уточняют организаторы, гостей вечера ждет музыка в стилях джаз, поп, соул, блюз и фанк. Музыканты также сыграют аранжировки хитов мировых исполнителей — Стинга, Эми Уайнхаус, The Beatles, Бейонсе, Кайли Миноуг, Принса и многих других.
В составе оркестра перед томичами выступят:
- Наталья Колеватова, вокал, перкуссия. Лидер и автор проекта «Exclusive»;
- Егор Миллер, тенор саксофон;
- Евгений Ранг, альт саксофон;
- Константин Басов, труба;
- Юрий Иушин, гитара, бас-гитара;
- Андрей Ильин, барабаны;
- Приглашённый гость — Евгений Collini, гитара.
Стоимость билетов: 950 руб. в основном зале, 250 руб. в прилегающих залах. Приобрести их можно здесь.
Мероприятие организовано Международным культурно-просветительским центром ТУСУР.
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