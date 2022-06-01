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Томичей приглашают на концерт эстрадно-джазового оркестра Exclusive

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Новосибирский эстрадно-джазовый оркестр Exclusive выступит в томском джаз-кафе Underground 4 июня.

Как уточняют организаторы, гостей вечера ждет музыка в стилях джаз, поп, соул, блюз и фанк. Музыканты также сыграют аранжировки хитов мировых исполнителей — Стинга, Эми Уайнхаус, The Beatles, Бейонсе, Кайли Миноуг, Принса и многих других.

В составе оркестра перед томичами выступят:

Стоимость билетов: 950 руб. в основном зале, 250 руб. в прилегающих залах. Приобрести их можно здесь.

Мероприятие организовано Международным культурно-просветительским центром ТУСУР.

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