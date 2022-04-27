Презентация книги Надежды Древаль «СверхЛожная задача: сломать стереотип» состоится на фестивале в Томске 29 мая

Томский Обзор / Фото: 26 мая 2022 // Фото: 12book.makushin.media

Презентация книги Надежды Древаль «СверхЛожная задача: сломать стереотип» состоится на фестивале «Книжная дюжина» в Томске 29 мая с 14.00 до 15.00.

Надежда Древаль — независимый издатель, автор книг, работает в области коммуникационного консалтинга с 2006 года. Она исследует стереотипы и применяет технологии их коррекции на практике, решает сложные задачи в области управления, продвижения, пиара, политических технологий.

«СверхЛожная задача: сломать стереотип. Как деликатно и изящно корректировать убеждения людей» — ее вторая книга. Это, своего рода, учебник по коммуникации. Современный взгляд на то, как строить экологичные отношения и мягко продвигать свои интересы в деловых переговорах, личных контактах и в массовой коммуникации.

Также 29 мая Надежду можно будет найти на книжной ярмарке — чтобы купить книгу, мерч, получить автограф автора, выпить с ним чаю или задать интересующий вас вопрос по теме человеческой коммуникации. Для этого можно подойти на стенд автора в правой ярмарочной аллее после окончания презентации книги.

Надежда будет присутствовать на стенде до и после своей презентации, которая состоится с 14.00 до 15.00.

Презентация книги Надежды Древаль «СверхЛожная задача: сломать стереотип»

Время: 29 мая, 14.00-15.00

Место: Абитуриент.Центр ТГУ

Адрес: пр. Ленина, 36

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