Томичей приглашают на областной фестиваль талантов и творчества детей «Вверх»

26 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В День защиты детей, 1 июня, в Томске пройдет X областной фестиваль талантов и творчества детей «Вверх», сообщает один из организаторов мероприятия благотворительный фонд «Меркурия».

Ожидается, что в фестивале примут участие 190 детей из 16 социальных учреждений региона.

«Фестиваль „Вверх“ — это возможность для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, показать свои таланты и получить признание. Вместе с волонтерами дети готовят творческие номера про современные профессии. Как известно, творчество — одно из лучших пространств для дружеского взаимодействия между ребенком и взрослым, личного роста детей и отличного настроения всех участников процесса», — подчеркивают в «Меркурии».

С 11:00 на фестивале будут работать развлекательные и познавательные интерактивные точки, где дети будут знакомиться с интересными фактами о профессиях (ученый, шахматист, аниматор, футурист, робототехника, кулинар, ювелир) и делать поделки. В 14:00 начнется концертная программа.

Томичей приглашают принять участие в фестивале. Время и место: 1 июня, 14:00, Дворец культуры «Облсовпроф» (пр-т Ленина, 55).

«Самым лучшим подарком детям на 1 июня будут ваши аплодисменты», — отмечают в фонде.

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