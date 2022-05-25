18+
18+

Замгубернатора Томской области по строительству Евгений Паршуто покинул свой пост

Власть, Томские новости, Паршуто строительство замгубернатора власть Замгубернатора Томской области по строительству Евгений Паршуто покинул свой пост

Сегодня, 25 мая, врио губернатора Томской области Владимир Мазур принял отставку замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгения Паршуто, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«С пониманием отношусь к решению Евгения Паршуто, — отметил врио губернатора Томской области Владимир Мазур. — Знаю его не один год как энергичного и ответственного руководителя, уверен, его управленческий и организаторский опыт будет востребован».

Евгений Паршуто занимал пост замгубернатора по строительству в течение 6 лет.

«За 15 лет работы во власти сделано много в интересах томичей, — подчеркнул Евгений Паршуто. — Новое время требует новых людей и новых решений».

Напомним, Владимир Мазур был назначен врио главы региона 11 мая. На следующий день он заключил срочные контракты с прежними заместителями губернатора. Затем, 13 мая, ушел в отставку замгубернатора по инвестиционной политике Юрий Гурдин.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Менее 60 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

15 мая 2022
Томские новости

Проект высокотехнологичного мусорного полигона в Северске одобрен Главгосэкспертизой

16 мая 2022
Томские новости

МегаФон совместно с Digital Holding займется цифровизацией здравоохранения

26 апреля 2022
Томские новости

ПСБ поддержит VI Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» в Томске

19 мая 2022
Томские новости

Врио главы Томской области назначен Владимир Мазур

11 мая 2022
Томские новости

Еще трое скончались от коронавируса в Томской области

28 апреля 2022
Томские новости

В Тимирязево произошел крупный пожар

18 мая 2022
Томские новости

В томской ОЭЗ запускают самую мощную в регионе электроподстанцию

29 апреля 2022
Томские новости

В томском «Месте силы креативных индустрий» появились портреты известных архитекторов

23 мая 2022