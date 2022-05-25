Замгубернатора Томской области по строительству Евгений Паршуто покинул свой пост

25 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш/ из архива издания

Сегодня, 25 мая, врио губернатора Томской области Владимир Мазур принял отставку замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгения Паршуто, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«С пониманием отношусь к решению Евгения Паршуто, — отметил врио губернатора Томской области Владимир Мазур. — Знаю его не один год как энергичного и ответственного руководителя, уверен, его управленческий и организаторский опыт будет востребован».

Евгений Паршуто занимал пост замгубернатора по строительству в течение 6 лет.

«За 15 лет работы во власти сделано много в интересах томичей, — подчеркнул Евгений Паршуто. — Новое время требует новых людей и новых решений».

Напомним, Владимир Мазур был назначен врио главы региона 11 мая. На следующий день он заключил срочные контракты с прежними заместителями губернатора. Затем, 13 мая, ушел в отставку замгубернатора по инвестиционной политике Юрий Гурдин.

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