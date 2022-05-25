Северчанин потерял 150 тыс. рублей из-за «закрытия» банка

25 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Житель Северска стал жертвой мошенников, попавшись на новую схему обмана, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

По предварительным данным, 54-летнему мужчине позвонили с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником одного из банков, клиентом которого являлся северчанин. Мошенник сообщил мужчине, что его банк закрывается в связи с политической ситуацией и предложил закрыть счет. Для этого, якобы, необходимо было назвать коды из пришедших смс-сообщений.

Северчанин поверил «сотруднику банка» и в результате лишился 150 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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