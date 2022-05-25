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Аэрофлот с 20 июня возобновит второй ежедневный рейс Томск-Москва

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Авиакомпания «Аэрофлот» с 20 июня после реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта «Богашево» (Томск) намерена вернуть в расписание второй регулярный ежедневный рейс Москва-Томск, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные томской воздушной гавани.

Согласно расписанию, вылет рейса из аэропорта «Шереметьево» в 01:50, прилет в Томск в 10:00 (06:00 мск). В обратном направлении рейс будет вылетать в 11:00 (07:00 мск) и прибывать в «Шереметьево» в 11:35.

Полеты будут выполняться на самолете Boeing-737-800.

Как сообщалось, с 14 апреля «Аэрофлот» возобновил ежедневные рейсы из Томска в Москву, число которых было сокращено до трех в неделю из-за низкого пассажиропотока.

Аэропорт «Богашево», находящийся под управлением холдинга «Новапорт», сотрудничает с 10 российскими авиакомпаниями, которые обслуживают рейсы по 12 направлениям внутри страны. В 2021 году аэропорт обслужил 494,346 тыс. пассажиров, что на 42% больше, чем в 2020 году.

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