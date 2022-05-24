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Дело о мошенничестве возбудили из-за недостроенной школы в Томской области

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Прокуратура и ФСБ выявили признаки мошенничества при строительстве школы в селе Корнилово Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Ведомства установили, что в 2019 году управление территориального развития администрации Томского района и ООО «СпецМонтажСтрой» заключили муниципальный контракт на строительство здания Корниловской средней общеобразовательной школы на 200 мест.

«Согласно предъявленным к оплате актам, подрядчиком выполнены работы по устройству 11 входов на объект. Проверкой выявлено, что работы фактически не выполнены. Стоимость невыполненных, но указанных в платежных документах работ, превысила 2,1 млн рублей», — говорится в сообщении.

По материалам проверки полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Как сообщалось, весной 2022 года суд по иску прокуратуры оштрафовал ООО «СпецМонтажСтрой» на 117 млн рублей за срыв сроков постройки школы — срок сдачи работ по контракту истек 20 августа 2021 года, однако работы не завершены.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «СпецМонтажСтрой» зарегистрировано в Томске в 2017 году, занимается строительством жилых и нежилых зданий. Компанией владеет Мария Пасынкова.

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