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Более 50 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 54 случая заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 69 человек. 43 заболевших госпитализированы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 131 244 случаев заболевания коронавирусом. 129 245 заболевших выздоровели. 837 скончались.

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