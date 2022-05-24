Более 50 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области
24 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: Fusion Medical Animation on Unsplash
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 54 случая заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 69 человек. 43 заболевших госпитализированы.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 131 244 случаев заболевания коронавирусом. 129 245 заболевших выздоровели. 837 скончались.
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