Томским производителям помогут с поставкой халяльной продукции в Индию и Арабские Эмираты

Томская торгово-промышленная палата намерена помогать местным производителям с поставкой халяльных товаров в Индию и Арабские Эмираты. Предполагается, что томские экопродукты будут очень востребованные в этих странах, сообщает РИА Томск со ссылкой на начальника ТПП Максима Костарева.

По его словам, сейчас внимание томских производителей направлено в сторону азиатских рынков — Индии, Китая и Арабских Эмиратов — куда активно перемещаются международные торговые площадки.

«Сейчас решаем вопросы по халяльной продукции. У нас в регионе переговоры провели уже. Есть понимание, как это делать. Будем помогать нашим производителям, потому что за рубежом это тоже очень востребовано. Сейчас же халяльным все что угодно может быть: начиная от пищевой продукции, заканчивая одеждой, подушками и одеялами», — сообщил Максим Костарев.

Он также отметил, что в связи с выходом на международные рынки встает вопрос об узнаваемо бренде Томской области.

«Есть несколько брендов, которые уже зарегистрированы, но они требуют определенной раскрутки. Та же сфера образования — Томск тут неплохо представлен. Поэтому с этим нам еще предстоит поработать», — добавил Костарев.

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