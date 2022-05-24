В Томске принимают документы на выплаты компенсаций дольщикам томских долгостроев

Сегодня, 24 мая, стартовал прием документов на выплату компенсаций дольщиках долгостроев домов по ул. Совхозной, 1/1а в Зональной Станции и по пер. Зырянскому, 7 в Томске, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Прием заявлений на выплату компенсаций ведет представитель уполномоченного банка ДОМ.РФ по предварительной записи. Документы принимаются в региональном Фонде развития территорий (ул. Никитина, 37а). Записаться можно по тел. 8-800-700-72-14 или на сайте фонд214.рф.

Для получения возмещения потребуется паспорт, СНИЛС, ИНН, выписка из реестра требований кредиторов.

Строительство дома по ул. Совхозной, 1/1а в Зональной Станции началось в 2015 году. Застройщик ООО «РСК» предполагал возведение трехэтажного дома на 161 квартиру. Строительство прекратилось в 2017 году. В 2020-м застройщик признан банкротом.

Возведение объекта на пер. Зырянском, 7 в Томске началось в 2007 году. Застройщик АО «СУ-21» планировал построить девятиэтажку на 35 квартир. Строительство прекратилось в 2008 году. В 2021 году застройщик признан банкротом.

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