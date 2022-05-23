Еще двое скончались от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 41 случай заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.



Контрольные тесты подтвердили выздоровление 76 человек. 9 заболевших госпитализированы, двое скончались.



С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 131 190 случаев заболевания коронавирусом. 129 176 заболевших выздоровели. 837 скончались.



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