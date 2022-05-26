Томичей приглашают на благотворительную выставку кошек Воскресенской горе

Томский Обзор / Фото: 26 мая 2022 // Фото: vk.com/muzeum_tomsk

В субботу, 28 мая, в Томске на Воскресенской горе пройдет благотворительная «Ярмарка пушистиков», в рамках которой томичи могут выбрать себе котов в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, сообщают организаторы.

Мероприятие, организованное приютом «Мягкие лапки», будет также включать развлекательную программу. В 12.00 здесь начнутся показательные выступления воспитанников детского спортивного казачьего клуба и мастер-класса по фланкировке и рубке шашкой. Затем, в 16.00 гостей ждет мыльное шоу от Анастасии Беляевой.

Кроме того, в во время ярмарки будет работать выставка-продажа творческих работ (картины, фотографии, флористические композиции и пр.) томичей, все средства от продажи которых пойдут на приобретение кормов и медицинское обслуживание подопечных приюта «Мягкие лапки».

«Ярмарка пушистиков» проходит при патронаже и активном содействии со стороны кошки Люсьены, пушистой хранительницы Музея истории Томска и стража Воскресенской горы», — сообщают в группе Музея истории Томска во ВКонтакте.

Также на мероприятии все желающие смогут выбрать себе кота, кошку или котенка.

Сейчас в частных приютах для животных «Мягкие лапки» содержится 218 подопечных. Если гости «Ярмарки пушистиков» решат взять под свою опеку кого-либо из питомцев, то организаторы мероприятия подготовят для этого необходимые документы (договор, паспорт и др.), и переноску, чтобы будущий четырёхлапый член семьи мог в комфорте добраться до своего нового дома.

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