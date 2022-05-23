Томские тяжелоатлеты привезли 7 медалей с чемпионата Сибири

Томский Обзор / Фото: 23 мая 2022 // Фото: depms.ru

Томские спортсмены успешно выступили на чемпионате Сибирского федерального округа по тяжелой атлетике.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, турнир проходил в Барнауле и собрал более 200 спортсменов из 8 регионов Сибири. Также в рамках соревнований проходил отбор мужчин и женщин на чемпионат России, а также юношей и девушек на финал всероссийской спартакиады учащихся.

Представители сборной Томской области в своих весовых категориях выиграли 7 медалей. «Золото» у Александра Егорова и Антона Табачникова — оба спортсмена тренируются в областной школе олимпийского резерва и ТГУ.

«Серебро» у Дениса Исакова (СШОР / ТГАСУ) и Дарьи Мелешко (СК «Победа» / ТГАСУ). «Бронзу» увезли домой Дмитрий Стрига (СШОР / ТГПУ), Александр Рытов (СШОР / ДЮСШ «Янтарь» / ТГУ) и Сергей Рябко (ТГАСУ). Также Сергей впервые выполнил норматив мастера спорта России.

К соревнованиям команда Томской области готовилась под руководством тренеров Михаила Михайлюка, Григория Антонова, Дмитрия Стриги, Александра Егорова и Александра Большого.

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