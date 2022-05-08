Томич из ревности поджег квартиру возлюбленной

Томский Обзор / Фото: 23 мая 2022 // Фото: 70.мвд.рф

Томские полицейские задержали подозреваемого в поджоге квартиры в доме по ул. Алтайской, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, между 40-летний мужчиной и его возлюбленной случился конфликт во время разговора по телефону. Он приревновал женщину и, действуя на эмоциях, поджег шторы и шкаф, а после покинул помещение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ.

Фото: УМВД по Томской области

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