Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 51 случай заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.



Контрольные тесты подтвердили выздоровление 86 человек. 19 заболевших госпитализированы. Один заболевший скончался.



С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 131 060 случаев заболевания коронавирусом. 128 939 заболевших выздоровели. 835 скончались.



Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор»

Тэги/темы: