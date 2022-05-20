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Полицейские задержали грабителя, который за час забрал телефоны у трех томичек

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В Томске полицейские по «горячим следам» задержали подозреваемого в серийных ограблениях, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, в течение часа мужчина выхватил смартфон у женщины на пр. Ленина. Затем повторил свое преступление на ул. Дальне-Ключевской. На Большой Подгорной злоумышленник подошел к девушке, ударил ее по лицу и выхватил из рук телефон.

Подозреваемым оказался 25-летний ранее судимый томич. Сумма ущерба, нанесенного действиями злоумышленника, оценивается более чем в 100 тыс. рублей. Полицейскими похищенное имущество изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1, 2 ст.161 УК РФ «Грабеж». Сейчас грабитель находится под стражей.

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