В Томске планируют восстановить скульптуру «Комсомолка и пионер»

Томский Обзор / Фото: 20 мая 2022 // Фото: tomsk.gov.ru

Томский государственный архитектурно строительный и педагогический университеты договорились о восстановлении скульптуры «Комсомолка и пионер». Накануне представители вузов осмотрели конструкцию, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Для восстановления скульптуры нам потребуется найти ее первоначальный проект и провести исследования технического состояния памятника. Мы также намерены привлечь к этому процессу специалистов-материаловедов», — рассказал доцент кафедры железобетонных и каменных конструкций ТГАСУ Олег Пахмурин.

В пресс-службе напоминают, что в Томске находятся две скульптуры «Комсомолка и пионер». Оригинал на Комсомольском проспекте, соразмерная копия — на Соляной площади.

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