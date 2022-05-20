В Томске планируют восстановить скульптуру «Комсомолка и пионер»
Томский государственный архитектурно строительный и педагогический университеты договорились о восстановлении скульптуры «Комсомолка и пионер». Накануне представители вузов осмотрели конструкцию, сообщает пресс-служба обладминистрации.
«Для восстановления скульптуры нам потребуется найти ее первоначальный проект и провести исследования технического состояния памятника. Мы также намерены привлечь к этому процессу специалистов-материаловедов», — рассказал доцент кафедры железобетонных и каменных конструкций ТГАСУ Олег Пахмурин.
В пресс-службе напоминают, что в Томске находятся две скульптуры «Комсомолка и пионер». Оригинал на Комсомольском проспекте, соразмерная копия — на Соляной площади.
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