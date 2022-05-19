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Томская область к 2024 году приватизирует ГУП «Областное ДРСУ»

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Администрация Томской области в рамках реорганизации акционирует ГУП «Областное ДРСУ» к 2024 году, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника регионального департамента по управлению госсобственностью Татьяну Исакову.

По словам Исаковой, реорганизация связана с требованиями федерального законодательства о ликвидации всех государственных унитарных предприятий, работающих на конкурентных рынках, до 1 января 2025 года.

Как пояснила руководитель группы по инвентаризации строений, сооружений и земли ГУП «Областное ДРСУ» Марина Щукина, в рамках плана приватизации ГУП будет реорганизовано в акционерное общество (АО). 100% акций будут принадлежать администрации Томской области.

«После преобразования предприятия в АО дальнейшие решения в отношении 100%-ного пакета акций будут находиться в компетенции законодательной думы Томской области», — сказала она.

Щукина добавила, что вновь созданное акционерное общество станет более самостоятельным в принятии решений, заключении сделок, в том числе в привлечении заемных средств.

По плану приватизации с 1 ноября по 31 декабря 2022 года пройдет инвентаризация движимого и недвижимого имущества ДРСУ. Акционерное общество на базе ГУП будет создано к концу 2023 года.

ГУП «Областное ДРСУ» было зарегистрировано в 2009 году. Является подрядчиком крупных региональных проектов по строительству и ремонту дорог. В частности, в 2021 году ДРСУ завершило строительство на юге Томска двухуровневой развязки с тоннелем под железной дорогой общей стоимостью 1,8 млрд рублей.

Выручка предприятия в 2021 году составила 3,7 млрд рублей, чистая прибыль — 12,6 млн рублей.

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