Завтра томичей ждут грозы и град
Завтра, 20 мая, в Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.
«По всей области ожидаются дожди, грозы, град и порывистый ветер 16-21 м/с.», — говорится в сообщении.
В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о необходимости соблюдения мер личной безопасности. При движении по улице не следует находиться вблизи деревьев, линий электропередач и слабозакрепленных конструкций.
Ранее ГУ МЧС передавало штормовое предупреждение, ожидающееся в ночь на пятницу, 20 мая.
По данным сайта томского Гидрометцентра, завтра в Томске ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха днем 24°С. В ночь на пятницу ожидается небольшой дождь.
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