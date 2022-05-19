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Завтра томичей ждут грозы и град

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Завтра, 20 мая, в Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«По всей области ожидаются дожди, грозы, град и порывистый ветер 16-21 м/с.», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о необходимости соблюдения мер личной безопасности. При движении по улице не следует находиться вблизи деревьев, линий электропередач и слабозакрепленных конструкций.

Ранее ГУ МЧС передавало штормовое предупреждение, ожидающееся в ночь на пятницу, 20 мая.

По данным сайта томского Гидрометцентра, завтра в Томске ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха днем 24°С. В ночь на пятницу ожидается небольшой дождь.

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