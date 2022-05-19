В томском ТЮЗе поставят детско-подростковый спектакль

19 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В мае в Томском Театре юного зрителя стартует подготовка к постановке детско-подросткового спектакля в рамках театрального проекта «Детки и предки. Сибирь», сообщают в пресс-службе ТЮЗа.

Проект «Детки и предки» появился в 2018 году по инициативе Центра «Культурный город». В течение трех лет в рамках проекта ставились спектакли в театрах Новосибирска, проводилась образовательная программа для детей и подростков. В этом году проект расширил свои границы. В сезоне 2022-2023 спектакли будут поставлены в Новокузнецком драматическом театре, Томском областном театре юного зрителя и Молодежном театре Алтая им. В.С. Золотухина (г. Барнаул). Их режиссерам будут предложены для постановки произведения современных российских детских писателей.

«Это большой пласт литературы, большой выбор авторов и произведений. А главное — они более понятны современным детям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 2018 года, в рамках проекта в новосибирских театрах было поставлено 15 спектаклей для детей и подростков. Постановки неоднократно становились участниками и лауреатами театральных фестивалей. Спектакль «Первого театра» «Тоня Глиммердал» — лауреат XVII Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин» в 4 номинациях, в том числе как «Лучший спектакль». Спектакль театра «Глобус» «Мальчики» — участник программы «Детский Weekend» Национального театрального фестиваля «Золотая Маска». А «Доклад о медузах» (также в постановке театра «Глобус») — лауреат ХХХI профессиональной театральной премии «ПАРАДИЗ» в номинации «Лучший спектакль для детей».

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